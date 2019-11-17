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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
5 ton hamsi festivalde dağıtıldı

5 ton hamsi festivalde dağıtıldı

genel görüntüler

Sivil Toplum Kuruluşu Hamsi Festivali Sivil Toplum Festival Halk Oyunları 

-hamsi dağıtımı
-röportaj

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Fatsa ilçesinde Fatsa Belediyesi ve Fatsa Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde 5 ton hamsi tüketildi. 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destek verdiği Hamsi Festivali'ne yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Festivalde Fatsa ve çevre ilçe belediyeleri tarafından başta Fatsa olmak üzere kurulan stantlarda bölge ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Festivalde Dört nala atlar gurubu, bisiklet gurupları etkinliği , hamsi yemekleri yarışması, Karadenizli balıkçı ve hamsi fıkraları, yöresel halk oyunları, mehteran konseri, Karagöz-Hacivat gösterileri yapılırken, yerel ve ulusal sanatçılar da gün boyu sahne aldılar. Hamsi festivalinde Ordu Valisi Seddar Yavuz ve beraberinde ki protokol Samsun-Ordu karayolunda seyir halinde bulunan araçları durdurarak hamsi ekmek ikram ettiler. Fatsa Belediyesi olarak festivali gerçekleştirdiklerini belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “ilk olarak 2017 yılında gerçekleştirdik hamsi festivalimizi. Festivalimizi geleneksel olarak yapmayı planlıyoruz. Fatsa Dernekler Federasyonumuzun öncülüğünde düzenlenen bu organizasyona Fatsa ilçemizde ki birçok sivil toplum örgütü ve esnaflarımız destek olmaktadır. Geleneklerimizin göreneklerimizin yaşatılması, yeni nesillere aktarılması açısından bu festivallere çok önem veriyoruz. Görev süremiz boyunca ilçemizde düzenlenecek olan birçok festivale ev sahipliği ve desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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