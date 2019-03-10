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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
5 ton hamsi dağıtıldı

5 ton hamsi dağıtıldı

katılımcılardan detay

-hamsilerin tavada pişmesi
-vatandaşların horon tepmesi

( MUĞLA )- Muğla Karadenizliler Derneği’nin geleneksel hale getirdiği ‘Hamsi Şöleni’nde bu yıl MUĞLA

- Muğla Karadenizliler Derneği tarafından Karadeniz kültür mozaiğinin Ege’ye yansıtılmasını amaçlayan ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Hamsi Şenliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosya-Kültür alanında düzenlendi.
Muğla Karadenizliler Derneği, Büyükşehir ve Menteşe Belediyeleri ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 5’inci Hamsi Şöleni'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şölende 5 ton ızgara ve tavada hazırlanan hamsi, vatandaşlara ekmek arasında ikram edildi. Hamsi ile birlikte Muğla Tarhanası ve helva ikram edildi. Sabah erken saatlerde tavalarda pişmeye başlayan hamsiler, şenliğe katılan vatandaşlara ekmek arasında ikram edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş şenlikte vatandaşlara geleneksel Muğla Tarhanası ikram etti.
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