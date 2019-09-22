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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
5 terörist etkisiz hale getirildi - SİİRT Haberi

5 terörist etkisiz hale getirildi - SİİRT Haberi

- Operasyon bölgesi ve güvenlik güçlerinden görüntüler Siirt 'te 5 terörist etkisiz hale getirildiANKARA (AA) - Siirt 'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt 'in Pervari ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.

Güvenlik Güçleri Gesi 

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