5 terörist etkisiz hale getirildi - SİİRT Haberi

- Operasyon bölgesi ve güvenlik güçlerinden görüntüler Siirt 'te 5 terörist etkisiz hale getirildiANKARA (AA) - Siirt 'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt 'in Pervari ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
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