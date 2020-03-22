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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

operasyon görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Bild Gesi Terör Örgütü 


- Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.
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