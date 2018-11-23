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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
5 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası kamerada

5 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası kamerada

-güvenlik kamerası-

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Aktüel Trol 

-kaza anından görüntü
--aktüel-
-olay yerinden görüntü
-kazaya karışan araçtan görüntü
-röportaj
-yaralının görüntüsü
-trafikten görüntü

( KOCAELİ )- Zincirleme trafik kazası saniye saniye görüntülendi - Sol şeritte duran iki otomobili tır biçti KOCAELİ

- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen ve 5 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Kaza, İzmit ilçesinin D-100 Karayolu Ankara istikameti Körfez Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İlker A. yönetimindeki 06 DDT 96 plakalı otomobilin sol şeritte yavaşlaması sonucu arkasından gelen Ali Kemal İ. yönetimindeki 34 RT 3776 plakalı otomobil de yavaşladı. İki aracın yavaşladığını geç fark eden Nihat İ. idaresindeki 41 FU 917 plakalı tır, hızla gelerek araçlara çarptı. Kaza sonucu duramayan Oğuzhan T. kontrolündeki 61 TS 069 plakalı otomobil, İbrahim Hakkı A. idaresindeki 64 BD 807 plakalı otomobil ve Anıl Y. yönetimindeki 34 AH 5961 plakalı otomobil de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Meydana gelen kaza ise Kocaeli’de yayın yapan yerel bir gazeteye ait binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen kazada sol şeritte yavaşlayan iki otomobile arkadan gelen tır hızla çarpıyor. Kazayı görerek duramayan başka 2 otomobil de kaza yapan araçlara çarpıyor.
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