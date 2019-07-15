Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
5 Ocak Stadyumunda korkutan yangın

5 Ocak Stadyumunda korkutan yangın

Yangından genel görüntüler

Bild Yangına Müdahale Aydınlatma Direği 

-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da, 5 Ocak Stadyumun aydınlatma direğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Stadyumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, stadyumun güney tarafında bulunan aydınlatma direğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeye olayı bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını stadyuma sıçramadan söndürdü. Yangında aydınlatmak direğinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
İlgili Foto Galeriler
Şehir Magandaları Yol Kesip, Hamile Kadının Bulunduğu Araca Böyle SaldırdıŞehir Magandaları Yol Kesip, Hamile Kadının Bulunduğu Araca Böyle Saldırdı
O İlçede Alarm! 17 Kişi Hastaneye KaldırıldıO İlçede Alarm! 17 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Yolcu Otobüsüyle Otomobil ÇarpıştıYolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı
Hatay Reyhanlıda PatlamaHatay Reyhanlıda Patlama
Aile Şoktan Çıkamadı! Yaşadığını Bildikleri Kızları Defnedilince...Aile Şoktan Çıkamadı! Yaşadığını Bildikleri Kızları Defnedilince...
Kamboçya’da Öldürülen Türkün Cenazesi Adana’ya GetirildiKamboçya’da Öldürülen Türkün Cenazesi Adana’ya Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı