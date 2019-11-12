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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
5. Murad’ın av köşkünün aslına uygun restore edilmemesi tepki çekti

5. Murad’ın av köşkünün aslına uygun restore edilmemesi tepki çekti

Yapının drone görüntüsü

Restorasyon Tarihi Bina 

-Vatandaşla röp.
-Eski halinin fotoğrafı
-Yeni halinin fotoğrafı

( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE)- Marmara Üniversitesi’ndeki tarihi bina havadan görüntülendi İSTANBUL

- Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü içerisinde bulunan ve Osmanlı döneminde Sultan 5. Murad’ın av köşkü olarak kullandığı tarihi yapının restorasyonu tepki çekti. Sosyal medyada köşkün yeni ve eski halinin fotoğrafları paylaşılarak restorasyona tepki gösterilirken tarihi yapı yerine ortaya çıkan o görüntü, İHA tarafından havadan görüntülendi.Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’ndeki tarihi yapının yeni görüntüsü tepkilere yol açtı. Osmanlı döneminde 5. Murad’ın ikametine tahsis edilen tarihi av köşkünün 2014 yılından sonra yapılan restorasyonu sonucunda ortaya çıkan görüntü, restorasyonun aslına uygun yapılmadığını gözler önüne seriyor. Sosyal medyada köşkün yeni ve eski halinin fotoğraflarının paylaşılmasıyla köşkün restorasyonu yeniden gündeme geldi. 2014 yılında başlayan restorasyon çalışmaları üç sene sürmüştü. Köşkün yeni halinin fotoğraflarına vatandaşlar tepki gösterdi. Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün uygun gördüğü projenin restorasyon çalışmasında uygulandığı öğrenildi.Semtin 60 yıllık sakini Fikri Bekler, “Eski, atalarımızdan kalma ama yeni onun gibi olmamış. Eskilerimize sahip çıkmakta yarar var. Yeni halini beğenmedim. Eskisi daha güzel. Eski haline uygun bir restorasyon daha iyi olurdu. Olmamış” diye konuştu.
Kampus içerisindeki yeni yapının ortaya çıkardığı görüntü ise İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülendi köşkün eski halinden eser kalmadığı görülüyor.
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