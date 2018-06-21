5 milyon değerinde eroin ele geçirildi



- Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda 82 kilo eroin ele geçirdi. İçerisinde aile görünümlü 4 şahsın bulunduğu Irak plakalı araçtan şüphelenen Narkotik ekipleri araç içerisinde arama yaptı. Narkotik köpeği Aron’un da katıldığı operasyonda aracın bagaj kısmında dedektör köpek Aron’un tepki vermesi üzerine sanayiden tamirciler getirtilerek köpeğin tepki verdiği bölge kesildi. Yapılan çalışma sonrasında aracın bagaj kısmına gizlenmiş 82 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon Lira olduğu öğrenilirken operasyon sonrası 2 şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan' göz altına alındı.

