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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
5 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı Haberi

5 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı Haberi

köpeğin ip yardımı ile kuyudan çıkartılması

Köpek Bild İtfaiye Eri 

-detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtarıldı. Eldirek Mahallesi Karşıyaka mevkiindeki bir evin bahçesinde bulunan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 metre derinliğinde ve dibinde su bulunan kuyuya merdiven yardımıyla inen itfaiye eri, köpeği iple bağladı. İp yardımı ile kuyudan çıkarılan köpek, sahibine teslim edildi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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