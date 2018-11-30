5 metrelik kral mezarı mezbeleliğe döndü...Lahitin bulunduğu bölge havadan görüntülendi

-lahitin görüntüsü

-Emekli Müze Müdürü Taylan Sevil ile röportaj



( BURSA -ÖZEL)- Sprey boyalarla üzerine yazılar yazılan devasa mermer lahit parçalandı BURSA



- Bursa'nın İznik ilçesinde 2 bin 200 yıl öncesine ait kral mezarı mezbeleliğe döndü. Nakil sırasında düşerek kırılan lahitin üzerine sprey boyalarla yazılar yazıldı. İznik ilçesindeki M.Ö. Helenistlik dönemde Bithynia Kralı İkinci Prusias'a (M.Ö. 185-149) ait olduğu tahmin edilen mezarın son durumu görenleri üzüyor. Halk arasında Berber kaya olarak bilinen yerdeki anıtın uzunluğu 5.5, genişliği ise 4 metre. M.Ö. yıllarda uzak bir yerden İznik ilçesine getirilen lahit, kaydırılıp düştükten sonra parçalandı. Uzun yıllar sonra 1960'lı yıllarda onarılan lahit, art niyetli kişiler tarafından tekrar parçalandı. İçerisinde mezar olmayan lahdin sprey boya ile boyanması ve içerisinde oluşan pislik görenlerin tepkisini çekiyor. Helenistlik döneme ait tek eser Öte yandan kral lahdi Helenistlik döneme ait tek eser. Tek parça taştan yapılan eser, üçgen alınlıklı ve kırma çatılıdır. Lahitin üzerinde sade dekoratif benzemeler, silimler ve kabartma göbeği motifler yer alıyor. Emekli müze müdürü Taylan Sevil, "Halk arasında Berber kaya olarak bilinen layit kalıntıları Helenistlik dönemden İznik'te bulunan tek eserdir. M.Ö. yıllardaki yapılan bu lahit Bithynia Kralı İkinci Prusias ait olduğu tahmin edilmektedir. Uzak bir yerde kaba yontusu yapılarak İznik merkezine getirilirken burada muhtemelen kaydırılıp, düştükten sonra çatlamış. 1960'lı yıllarda onarılıp, orjinal görünümüne kavuşturulan bu lahit kalıntıları sonraki yıllarda art niyetli kişiler tarafından parçalanmıştır. Bu lahit defin öncesi boşken İznik'e getirilmeye çalışılıyor. Yontular daha kaba, kitabe yok. Böyle devasa boyutta olması sebebiyle kral mezarları grubuna giriyor. Getirilirken yolda düşürülüp kırılmış. Uzunluğu 5.5 metre, genişliği 4 metre civarında. Üzerindeki kapak alınlığında kalkan kabartması var. Kenarlarda sütün kabartmaları var. Yerine konduğunda definden önce son şekli verilir. Burada kitabe olmadığı için tahmin yürütmekteyiz. Tarih ve arkeoloji biliminden yoksun kişiler bunun öneminin farkında değiller. Esnaf satıcıların da çocuk yaştaki kişilere sprey boyaları yapmamaları lazım. Bu mezarlar o zamanlar kızaklarla kalabalık gruplarla getiriliyordu" diye konuştu.



