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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi kurtarıldı İzle

5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi kurtarıldı İzle

Bodrum katta yerde yatan işçi

Polis Hastane Organize Sanayi Bölgesi Gesi 

-Can-Kur ekiplerinin kurtarma çalışması
-Halat yardımıyla işçiyi yukarı çekmeleri
-İşçiyi kurtarmaları
-Ambulansa götürmeleri

( ADANA - ÖZEL)- Adana'da iş yeri inşaatında çalışırken 5 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi Can-Kur ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı- Vücudunda kırıklar oluşan işçinin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi ADANA

- Adana'da iş yeri inşaatında çalışırken 5 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi Can-Kur ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesindeki Adana Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Baklalı Caddesinde yapımına başlanan iş yeri inşaatında dün akşam işçilerden Ümit Avcıl, çalışırken bodrum boşluğunu fark etmeyerek 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören arkadaşları hemen sağlık, polis ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Ekipler gelinceye kadar işçiye organize sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Düşmeye bağlı vücudunda kırıklar oluşan işçi acıdan kıvranırken olay yerine gelen Can-Kur ekipleri bodruma bir merdivenle indi. Daha sonra işçi, sedyeye bağlanan halatla çekilerek düştüğü yerden çıkarıldı. İşçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin vücudunda çok sayıda kırıklar oluştuğu hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.
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