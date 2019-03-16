5 kuşağın son ustası ‘Demirci Hoca’ İzle

-Ustanın kızgın demir dövmesi

-Körük ateşi detay

-Mustafa Çolak ile röportaj

-Ürünlerden ve ustadan detaylar



( GİRESUN -ÖZEL)- Giresun’un Görele ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki demirci ustası Mustafa Çolak mesleğini öğretecek çırak bulamıyor GİRESUN



- Giresun’un Görele ilçesinde yaşayan ve vatandaşlar arasında ‘Demirci Hoca’ olarak tanınan Mustafa Çolak, 5 kuşaktır sürdürdükleri ‘demircilik’ mesleğinin son temsilcisi. Demirciliğin zor ve meşakkatli bir meslek olduğu için kimsenin yanaşmadığını ve bu nedenle de çırak bulamadığını kaydeden Çolak, bu nedenle 72 yaşında olmasına rağmen her gün dükkanını açarak çalışmaya koyulduğunu söyledi.



Demirciliğin ata zanaati olduğunu belirten Çolak, “32 yıldır bu mesleğe devam ediyorum. Ben aslen din görevlisiyim. 27,5 yıl Merkez Hasan Ağa Camii’nde görev yaptım. O sırada babamın da yanında öğreniyordum bu işi babamın vefatından sonra 1,5 yıl boş bıraktım dükkanı daha sonra vatandaşların teşviki ile ve ustaların da çok az olmasıyla yeniden bu mesleğe başladım. O dönemde bende idarecimden izin alarak vazifemden ödün vermeden bu işi devam ettirdim. 2002 yılında emekli oldum ve ondan sonra devamlı bu işle uğraştım” dedi.

Babasının yanında körük çekerek mesleği öğrendi Mesleğinin ilk yıllarında babasının yanında nasıl çalıştığını aktaran Çolak, “Babamın yanına geldiğimde hep bize o zaman kollu körük dediğimiz körüğü çekmek için arkasına geçer ve körüğü çekerdik demirleri keser çekiç vururduk o şekilde babamın yanında öğrendik. Usta olmadan tezgaha geçtik ama becerimizle beraber ve vatandaşın teşvikiyle beraber bu mesleği kavramış olduk” ifadelerini kullandı. Yaşamış olduğu Görele’de 5 kuşaklık ata mesleğini sürdüren sadece kendisinin kaldığını ifade eden Çolak, “Ustalığımız artık Görele’de son olarak ben kaldım başkada kimse yok. Maalesef bu mesleği öğrenmek isteyen yok. bu meslek kirli bir meslek buraya gelmek istemiyorlar. Bizde zamanında aynı şekilde babamın yanından kirli meslek diye kaçmaya çalışırdık onun için gelmemelerini anlıyorum” şeklinde konuştu.

Tek çalıştığı için yeni ürün yapmak yerine sadece tamir işleriyle uğraştığını kaydeden Demirci hoca, şöyle devam etti: “Burada tarım aletleri, kazama, balta, girebi, orak ne istenirse o. Ben burada yeniden yapıyorum zamanım yok tekim zaten onun için tamirata zaman ayırıyorum.” “Fabrikasyon ürünlerin bir ustaya ihtiyacı var” “Bu mesleğin illa ki ölmemesi gerekir” diyen Çolak, “Fabrikasyon mallar tam olarak çalışmıyor onun için bu aletlerin bir ustaya ihtiyacı var, onlar kırılıp yıkıldığı zaman illa ki bir ustanın elinden geçecek. Ben illaki devam edeceğim demiyorum sıhhatim elverdiğince yapacağım ama el vermediği zaman bırakacağım” diye konuştu.



