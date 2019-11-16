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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
5 köpek yavrusunu çuvala koyarak foseptik çukuruna attılar - MARDİN Haberi

5 köpek yavrusunu çuvala koyarak foseptik çukuruna attılar - MARDİN Haberi

- İtfaiye ekibinden bir görevlinin lağım çukuruna inmesi - Çuval'ın lağım çukurundan çıkarılması - Çuvalın açılması - Kurtarılan köpek yavrularından görüntüler5 köpek yavrusunu çuvala koyarak foseptik çukuruna attılar - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde ağzı bağlı çuvala konulan 5 köpek yavrusunu atıldıkları foseptik çukurundan itfaiye ekibi çıkardı, yavrulardan birinin öldüğü görüldüMARDİN (AA) - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde, çuvala konularak atıldıkları foseptik çukurundan çıkarılan 5 köpek yavrusundan biri öldü.Alınan bilgiye göre, Gıranavas Mahallesindeki Küçük Sanayi Sitesi mevkisinden geçen vatandaşlar foseptik çukurunda köpek sesi duydu. Kendi imkanlarıyla köpekleri kurtaramayan mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura inerek ağzı bağlanmış halde atılan çuvalı çıkardı. Çuvalda 5 köpek yavrusu bulundu. Yavrulardan birinin öldüğü görüldü.
Köpekler Küçük Sanayi Sitesi esnafına teslim edildi.

Köpek Foseptik Çukuru Bild Köpek Yavrusu 

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