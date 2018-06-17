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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
5 köpeğin zehirlendiği iddiası - SAKARYA

5 köpeğin zehirlendiği iddiası - SAKARYA

- Ölü köpekleri bulan Sibel Arın Sezer'in açıklamaları - Sezer'in cep telefonuyla çektiği görüntüler - Detaylar Sakarya 'da 5 köpeğin zehirlendiği iddiası - 4'ü yavru 5 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine inceleme başlatıldı - Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar: - "Sorumlularını bulmak için emniyet, belediye ve üniversite olarak birlikte hareket ediyoruz" - Ölü köpekleri bulan Sibel Arın Sezer: - "Toplam 5 ölümüz var, 3 tane de tedavi altında olan yavru. Ayrıca 8 yavru da kayıp, ne ölüsü ne de dirisi var. Raporda kimyasal zehirlenme olduğu söylendi"SAKARYA (AA) - Sakarya 'da 4'ü yavru 5 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine inceleme başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Sakarya Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan hayvansever Sibel Arın Sezer, sabah saatlerinde kampüsteki köpekleri beslemek üzere Teknokent binası çevresine gittiğinde 5 köpeğin öldüğünü, 3 köpeğin de hastalandığını gördü.Durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan inceleme sonrasında hasta köpekler kentteki bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.Serdivan Belediyesi Yusuf Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yapılan ihbar üzerine belediye ekiplerini bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Üniversite kampüsünde olayın nasıl ve kimler tarafından yapıldığının araştırılması için ekiplere talimat verdiğini aktaran Alemdar, "Sorumlularını bulmak için emniyet, belediye ve üniversite olarak birlikte hareket ediyoruz. Talimatı verdik, sorumlularının bulunmasını arzu ediyoruz. Bunu kim neden yapmış bilmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Alemdar ayrıca, tedavi altındaki köpeklerin bakımlarının da Serdivan Belediyesi tarafından üstlenildiğini sözlerine ekledi.Olayla ilgili emniyete ifade veren Sezer de gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde kampüsteki hayvanları beslemek üzere evinden çıktığını söyledi.

Beslenme alanına gittiğinde ölen köpekleri bulduğunu anlatan Sezer, "Toplam 5 ölümüz var, 3 tane klinikte zehirlenme vakasından dolayı tedavi altında olan yavrumuz var. Ayrıca 8 yavru da kayıp, ne ölüsü ne de dirisi var. Klinikteki ilk tedavi sonucunda yazılan raporda, kimyasal zehirlenme, fare ya da böcek zehiriyle olduğu söylendi. Bunlar, Sakarya Üniversitesinde yaşamaya çalışan sahipsiz hayvanlar."Olaya ilgi göstererek aydınlatılması için çalışan emniyet mensuplarına teşekkürlerini ileten Sezer, hayvanlara zarar verenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını yetkililerden talep etti.Sapanca'da da 13 Haziran Çarşamba günü ormanlık alanda hayvanseverler tarafından patileri ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpek, tedavi için gönderildiği İstanbul'da ameliyat edilmesine rağmen kurtarılamamıştı.Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M. tutuklanmıştı.

Yavru Köpek Güvenlik Görevlisi Kepçe Operatörü Ormanlı Cep Telefonu 

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