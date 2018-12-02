5. Koçarlı Deve Güreşi Festivali - AYDIN

- Deve Güreşi Arenası'ndan detaylar - Seyirci detayları - Develerden görüntüler - Deve güreşlerinden detaylar - Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk'ün konuşması5. Koçarlı Deve Güreşi Festivali - Aydın 'ın Koçarlı ilçesindeki etkinlikte 160 şampiyon deve güreştiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Koçarlı ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Deve Güreşi Festivali'nde 160 şampiyon deve güreşti.Koçarlı Belediyesi tarafından Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen festivale, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 160 şampiyon deve katıldı. Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Artık deve güreşi denildiğinde Çanakkale'den Antalya'ya kadar birçok ilimizde Koçarlı'nın adı anılır oldu. Koçarlı deve güreşi artık bir marka haline gelmiştir. Bu haklı gurur hepimizin. Çünkü biz bunu birlikte başardık. Bizler Yörük kültürünün özgür çocuklarıyız. Kültürümüzü hep beraber birlikte yaşatacağız." dedi. Festivalde Aydın Büyükşehir Belediyesi Kupası'nı Muğla Bodrum'dan Kanka, Koçarlı Belediyesi Kupası'nı Aydın 'dan Number One, 5. Koçarlı Deve Güreşi Tertip Komitesi Kupası'nı da Muğla'nın Milas ilçesinden Fındıkçıoğlu isimli develer kazandı. Dereceye giren develerin sahiplerine kupa ve ödülleri protokol üyelerince verildi. İlçede 30 yılı aşkın devecilik yapan Mehmet Çelik, Zeki Yunus ve Necati Varlı'ya da birer plaket takdim edildi.Renkli görüntülerin oluştuğu festivalden elde edilecek gelirin Koçarlı Belediyespora bağışlanacağı belirtildi. Bilet ücretinin 15 lira olduğu güreşleri bazıları traktör kasasında olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi izledi.