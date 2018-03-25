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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
5 kişiye mezar olan kaza yerine vatandaşların akınına uğradı

5 kişiye mezar olan kaza yerine vatandaşların akınına uğradı

Kaza yeri detay

Trafik Kazası Direksiyon Trol 

-Vatandaşlardan detay
-Vatandaşlardan röportaj

( DENİZLİ )-Kazada ölen gençlerin yakınları da olay yerine geldi DENİZLİ

- Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı, 5 kişinin de yaşamını yitirdiği trafik kazası sonrası, kaza yeri köy halkı ve vefat eden gençlerin yakınlarının akınına uğradı. Dün gece geç saatlerde yaşanan trafik kazasında, Mehmet Anıl Bayraktar (18) idaresindeki 20 YF 082 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su birikintisine devrilmiş ve araç içerisinde bulunan Muharrem Çineli (19) yaralanırken, Kazada sürücü Bayraktar ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Kamil Kocaosmanoğlu (17) ve Süleyman Tahancalıo (18) hayatını kaybetmişti. Gençlerin su birikintisine düşen araçta boğularak hayatlarını kaybettikleri belirlenirken, kaza Tavas İlçesi’ni hüzne boğmuştu. Sabahın ilk anları itibari ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, kaza yerine giderek inceleme yapması dikkat çekti. Çevre mahallelerden ve yoldan geçen vatandaşlar da kazanın yaşandığı yere geldi.
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