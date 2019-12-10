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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
5 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

5 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

mobese görüntüsü

Sebze Yüklü Kamyon Trafik Kazası Mobese Görüntüsü Kırmızı Işık Zincirleme Kaza 

-kaza anı
-arşiv görüntüler

( BURDUR )- Kırmızı ışıkta duramayan sebze kamyonu duran araçların arasına böyle daldı BURDUR

- urdur'da 4 aracın karıştığı ve 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının MOBESE görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde sebze yüklü kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalma anı saniye saniye görüntülendi.Kaza, geçtiğimiz Haziran ayında Burdur merkez Antalya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun M. yönetimindeki 60 AAZ 296 plakalı sebze yüklü kamyon, duramayınca kırmızı ışıklarda bekleyen Lemi Çağıl idaresindeki 34 BCP 695 plakalı, Buse Sena Karataş'ın kullandığı 34 S 1488 plakalı, Alican Yüksel yönetimindeki 15 AN 776 plakalı ve Ogün Bayram Zengin'in kullandığı 15 AL 885 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Buse Sena Karataş, Manolya Çalış, Melike Çalış, Kezban Zengin ve Alican Yüksel'in ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kaza sebebiyle karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.Yayınlanan MOBESE görüntülerinde kırmızı ışıkta bekleyen araçların arkasından hızla gelen sebze yüklü kamyon sürücüsünün virajdan sonra kırmızı ışığı geç fark edip bir anda araçların arasına dalması kayıtlara geçti.
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