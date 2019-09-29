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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
5 kişinin yaralandığı feci kaza kamera

5 kişinin yaralandığı feci kaza kamera

yaralıların ambulansa çarpması

Jandarma Karakolu Tahkikat Jandarma Market Kamera 

-markete dalan kamyonetten görüntü
-olay yerinden görüntü

( BURSA )- Kamyon yol kenarında bekleyen 5 kişiye çarpıp markete daldı BURSA

- Bursa'da kamyon yol kenarında bekleyen 5 kişiye çarptıktan sonra markete daldı. Kazada kamyonun çarptığı 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.Feci kaza İznik'in Boyalıca köyünde meydana geldi. İznik istikametinden gelmekte olan 16 JDS 76 plakalı kamyonun sürücüsü İsmail Güney (37) Boyalıca Köyü Atatürk Caddesinde önünde seyreden traktöre çarptı. Rotu kırılan kamyon karşı şeritte bekleyen Hatice G. (50), Nerman D. (40), Seda A. (25), ve çocukları Mustafa A. ile Tenzile A'ya çarptı ardından markete daldı.Kazada, 3'ü yetişkin ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 ambulansları sevk edildi. Yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önmlemi aldığı İznik- Orhangazi karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kamyon sürücüsü İsmail Güney, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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