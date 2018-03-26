5 kişinin öldüğü kazayı görüntüleyebilmek için kaydırağa çıktılar

-cep telefonu ile görüntü almaya çalışan vatandaşlardan detay

-çocuk parkındaki kaydırağa çıkarak görüntü almaya çalışanlardan detay

-cenazelerin tabutlara ve cenaze aracına konulması

-kazaya karışan araçta bulunan cenazenin yolcu otobüsüne konulması

-kazaya karışan ambulans ve otomobilin yoldan kaldırılması



( KAYSERİ )- Polis ekipleri aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili inceleme başlattı KAYSERİ



- Kayseri'de aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği kazayı görenler cep telefonları ile görüntü alma yarışına girerken, bazı vatandaşlar çocuk parkındaki kaydırağa çıkarak görüntü almaya çalıştı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda meydana gelen kazada 38 E 4730 plakalı otomobil ile cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Mehmet Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Hamza Üzüm, Zehra Üzüm ve Soner Üzüm olay yerinde hayatını kaybederken, iki kişi ise ağır yaralandı. Kaza sonrasında polis ekipleri inceleme yapmak izin çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin aldığı güvenlik önlemine rağmen kazayı gören meraklı vatandaşlar cep telefonları ile kaza yapan araçları ve cenazeleri görüntülemek için yarıştı. Bazı vatandaşlar ise kaza yerinin yakınındaki çocuk parkındaki kaydırağa çıkarak kaza yerini görüntülemeye çalıştı. Polis ekiplerinin incelemeleri sonrasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi cenaze araçlarına konularak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada karışan ambulansta bulunan cenaze ise bir yolcu otobüsüne konuldu. Kazaya karışan ve hurdaya dönen ambulans ve otomobil çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, yol trafiğe açıldı Yetkililer, kaza ile ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdürüldüğünü bildirdi.

