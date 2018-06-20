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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
5 kişinin öldüğü boyahanenin sahibi:'Suçsuzum'

5 kişinin öldüğü boyahanenin sahibi:'Suçsuzum'

ARŞİV

Fabrika Hapis Cezası 

-Boyahaneden görüntüler

( BURSA ) 5 kişinin öldüğü boyahanenin sahibi:"Suçsuzum" BURSA

- Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı boyahanedeki patlamayla ilgili davaya devam edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan tutuksuz sanık Şükrü Demir ve ölen işçilerin avukatlarıyla yakınları katıldı.
Önceki duruşmadaki savunmasını tekrarlayan Demir, fabrikadaki işlerle çocuklarının ilgilendiğini öne sürdü. Çocuklarına 2013 yılında işletmenin sorumluluğunu devrettiğini öne süren Demir, "Ben iş olduğunda gidip gerekli imzaları atarak, resmi işlerin yürütülmesini sağlıyordum. Kazan patlamasını telefon gelince öğrenip olay yerine gittim. Ölenler ve yaralananlar olduğunu öğrenince üzüldüm. Olayda herhangi bir dikkatsizliğim ve tedbirsizliğim yoktur. Kazanın bakımı yapılıyordu. Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum, kazan patladığına dair bir duyumum, tecrübem olmadı. Böyle bir durum beklemiyordum" iddiasında bulundu. Mahkeme heyeti eksik evrakların tamamlanması ve bazı sanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. (DE-MŞ)
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