Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
5 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır sürücüsü tutuklandı

5 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır sürücüsü tutuklandı

arşiv görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Jandarma Bild Üniversite Öğrencisi 


- Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen ve 4’ü üniversite öğrencisi 5 kişinin feci şekilde yanarak can verdiği kazaya karışan tır sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çorlu’da bayramın ikinci günü sabah 09:30 sıralarında meydana gelen kazada Yasemin Kaynar İbiş idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobile aynı istikamete seyreden Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 çekici 34 EB 4058 dorse plakalı tır çarpmış, kazanın ardından alev alan tek kapılı otomobildeki 5 kişi feci şekilde yanarak can vermişti. Kazanın ardından olayı anlatan ve otomobil sürücüsünün önünden aniden durması ile kazanın meydana geldiğini öne süren tır sürücüsü Mehmet V. önce jandarma tarafından gözaltına alındı ardından da sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı