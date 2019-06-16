5 kişinin bulunduğu araç Munzur Çayı'na uçtu

-Ambulansta vatandaşlara müdahalede bulunulması

-Olay yerinden görüntü



( TUNCELİ )- Araçta bulunan 5 kişiye ilk müdahale başka bir olay için bölgede bulunan AFAD ekibi tarafından yapıldı TUNCELİ



- Tunceli'de içinde.Kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başaran şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan AFAD ekipleri yaptı. Edinilen bilgiye göre, Tunceli istikametinden Ovacık İlçesi'ne seyir halinde olan bir araç , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Araçta bulunan 5 kişi kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başardı.Bu sırada 28 yaşındaki kayıp genci aramak için bölgede bulunan AFAD ekipleri, araçtan çıkan 5 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahale sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, 5 kişiyi Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

