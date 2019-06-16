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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
5 kişinin bulunduğu araç Munzur Çayı'na uçtu

5 kişinin bulunduğu araç Munzur Çayı'na uçtu

Munzur Çayı'na uçan araç

İlk Müdahale Sudan Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ambulansta vatandaşlara müdahalede bulunulması
-Olay yerinden görüntü

( TUNCELİ )- Araçta bulunan 5 kişiye ilk müdahale başka bir olay için bölgede bulunan AFAD ekibi tarafından yapıldı TUNCELİ

- Tunceli'de içinde.Kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başaran şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan AFAD ekipleri yaptı. Edinilen bilgiye göre, Tunceli istikametinden Ovacık İlçesi'ne seyir halinde olan bir araç , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Araçta bulunan 5 kişi kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başardı.Bu sırada 28 yaşındaki kayıp genci aramak için bölgede bulunan AFAD ekipleri, araçtan çıkan 5 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahale sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, 5 kişiyi Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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