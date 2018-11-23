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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
5 kişilik hırsızlık çetesi aynı taktikle güpegündüz 6 market soydu...Hırsızlık anı kamerada

5 kişilik hırsızlık çetesi aynı taktikle güpegündüz 6 market soydu...Hırsızlık anı kamerada

-güvenlik kamerası-

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-hırsızların giriş anı
-içerideki dolaşmaları
-Ürünleri alarak çıkmaları

( İSTANBUL -ÖZEL)- Sultanbeyli marketlerini canından bezdiren hırsızlar kamerada İSTANBUL

- İstanbul Sultanbeyli’de 3’ü kadından oluşan 5 kişilik hırsızlık çetesi güpegündüz aynı taktikle 6 market soydu. Kadınların marketten alışveriş yapıyormuş gibi topladığı ürünleri çaldıkları anlar marketlerin güvenlik kamerasına yansıdı. Sultanbeyli’de organize olan 3’ü kadından oluşan 5 kişilik hırsızlık çetesi ilçede bulunan market sahiplerini canından bezdirdi. Hırsızlık çetesinin bir üyesi önce markete gelip inceleme yaptı. Daha sonra ise çetenin kadın üyeleri alışveriş yapıyormuş gibi markete girerek ellerine aldıkları sepeti, doldurmaya başladı.
Çıkış kapısında güvenlik önlemi olduğunu bilen hırsızlardan bir tanesi dışarıda bekledi. Market içerisindeki hırsızlar sepetleri doldurunca, dışarıda bulunan şüpheli kapıyı açtı. Dikkat çekmeden sepetteki ürünleri arkadaşına veren hırsızlar, daha sonra hızlı bir şekilde çıkarak kayıplara karıştı. İlçeye dadanan çete aynı taktikle güpegündüz 6 marketi soyarken, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çetenin 2’si kadın 1 erkek çetesinin markete girdiği, ardından da reyonlarda bulunan yağ, şeker, çay ve ıslak mendille birlikte litrelerce yağ aldıktan sonra dışarıda bekleyen arkadaşlarının kapıyı açmasıyla araca binip kaçtıkları görülüyor.
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