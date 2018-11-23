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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
5 kişilik araçta 17 kişi yakalandı - VAN

5 kişilik araçta 17 kişi yakalandı - VAN

- Araçtan çıkarılan Afganistan uyruklu vatandaşlar Van 'da 5 kişilik araçta 17 kişi yakalandıVAN (AA) - Van 'ın Muradiye ilçesinde, 5 kişi taşıma kapasiteli araçta 16'sı düzensiz göçmen 17 kişi yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alpaslan Karakol Komutanlığı ekipleri, Van - Erciş kara yolunda gerçekleştirdiği önleyici hizmet devriyesi sırasında 5 kişi taşıma kapasiteli bir aracı durdurdu.Kontrollerde, araçtaki Afganistan uyruklu 16 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.Sürücü gözaltına alındı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Akalan Şili Trol 

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