5 kişilik araçta 17 kişi yakalandı - VAN

- Araçtan çıkarılan Afganistan uyruklu vatandaşlar Van 'da 5 kişilik araçta 17 kişi yakalandıVAN (AA) - Van 'ın Muradiye ilçesinde, 5 kişi taşıma kapasiteli araçta 16'sı düzensiz göçmen 17 kişi yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alpaslan Karakol Komutanlığı ekipleri, Van - Erciş kara yolunda gerçekleştirdiği önleyici hizmet devriyesi sırasında 5 kişi taşıma kapasiteli bir aracı durdurdu.Kontrollerde, araçtaki Afganistan uyruklu 16 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.Sürücü gözaltına alındı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.