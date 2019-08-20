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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
5 kişi mağarada mahsur kaldı - ELAZIĞ

5 kişi mağarada mahsur kaldı - ELAZIĞ

- 5 kişi mağarada mahsur kaldı - Damalataş Mağarası'nın çevresinden genel görüntüler - Ekiplerin mağarada mahsur kalanları kurtarmak için yaptığı çalışmalardan detaylar Elazığ 'da mağarada 5 kişi mahsur kaldı - Elazığ 'ın Keban ilçesindeki bir mağarada mahsur kalan, yerel bir televizyon kanalının 5 kişilik ekibinden 1 kadın AFAD ekiplerince kurtarıldı, diğerlerinin mağaradan çıkarılması için çalışmalar sürüyorELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Keban ilçesindeki bir mağarada, yerel bir televizyon kanalının 5 kişilik ekibi mahsur kaldı.Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan Damlataş Mağarası'na program çekimi için inen bir televizyon kanalının genel yayın yönetmeni ve program sunucu Metin Erol ile program ekibindeki 5 kişi, halatlar yardımıyla mağaraya indi.Ekipte kameramanlık yapan Mustafa Uç, mağarada nefes almakta güçlük çekince daha fazla aşağı inemeyerek geri döndü.Mağaradan dışarı çıktıktan sonra yaklaşık 3 saat boyunca ekip arkadaşlarından haber alamayan Uç, durumu jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerine haber verdi.Mağaraya inen AFAD ekibi mağarada ekip arkadaşlarından daha üst seviyede mahsur kalan Şule Boşel'i halat yardımıyla yukarı çekerek kurtardı.Ekipler, mağarada yaklaşık 200 metre derinlikte mahsur kalan Erol ile yanındaki 2 kişiye ulaştı.Zeminin kaygan olmasından dolayı mahsur kalanları çıkarmakta güçlük çeken ekipler, havanın kararmasına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekince Televizyon Mahsur Kaldı Jandarma Çekim 

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