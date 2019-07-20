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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
5 kilo bonzai ile yakalandı

5 kilo bonzai ile yakalandı

ŞAHSIN EMNİYETTEN ÇIKARILMASI

Bonzai Akalan 

-ÜZERİNDEN ÇIKAN BONZAİNİN FOTOĞRAFI

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da 5 kilo bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonunda İ.K. gözaltına alındı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketlenmiş 5 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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