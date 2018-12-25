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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
5. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk öldü - HATAY

5. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk öldü - HATAY

- Hatay 'da 5. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk öldü - Olayın gerçekleştiği apartmandan detay görüntüler Hatay 'da 5. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk öldüHATAY (AA) - Hatay 'ın Defne ilçesinde 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti.Çekmece Mahallesi'ndeki evlerinde pencere kenarında bulunan oyuncağını almaya çalışırken dengesini kaybettiği iddia edilen 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli 5. kattan düştü.Yaralanan Sürmeli, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sürmeli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gesi 

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