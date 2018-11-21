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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
5 katlı apartmanın çatısında yangın - SİVAS Haberi

5 katlı apartmanın çatısında yangın - SİVAS Haberi

- Amatör kamera görüntüsünde binadan alevlerin yükselmesi - Ekiplerin yangına müdahale etmesi - Çevredekilerin yangını izlemesi Sivas 'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı.Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın çatısında yangın meydana geldi.Dumanı gören vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını söndürdü.Çok sayıda vatandaş yangının söndürülmesini izlerken bazıları da cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.Yangının soba külünün çatıya dökülmesiyle başladığı iddia edildi

Çatı Katı Polis Kamera Cep Telefonu Yangına Müdahale 

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