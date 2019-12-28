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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

yangın görüntüsü

( RİZE ) RİZE

Çatı Katı Uttu 


- Rize’nin Pazar İlçesinde bir apartmanın ahşap çatı katında, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın ilçeye bağlı Hamidiye Köyü Sahil Mevkiindeki akşam saatlerinde meydana geldi. 5 katlı apartmanın ahşap çatı katında baca tutuşması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri İtfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Kaçkar İtfaiye Birliği ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi.
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