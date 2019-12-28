5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu



- Rize’nin Pazar İlçesinde bir apartmanın ahşap çatı katında, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın ilçeye bağlı Hamidiye Köyü Sahil Mevkiindeki akşam saatlerinde meydana geldi. 5 katlı apartmanın ahşap çatı katında baca tutuşması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri İtfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Kaçkar İtfaiye Birliği ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi.



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