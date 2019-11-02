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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
5 inşaattan 100 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

5 inşaattan 100 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

-yakalanan malzemelerin görüntüsü

Polis Akalan Hapis Cezası Hırsız 

--süphelilerin adliye sevk edilmesi
--genel detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da polisin 5 inşaattan 100 bin TL'lik hırsızlık yaptığını belirleyip suç üstü yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı.Tutuklanan şüphelilerden birinin ise 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da inşaat süreci bitme aşamasına gelmiş olan binalarda montajı yapılmış malzemeler çalınmaya başlaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin benzer durumdaki inşaatlar üzerinde yaptığı çalışma sırasında şüpheliler M.S. ve M.E. bir binada hırsızlık yaparken suç üstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin toplam 5 inşattan 100 bin TL'lik hırsızlık gerçekleştirdiği ve M.S'nin 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, sahte ehliyetle kendini gizlediği tespit edildi. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öteyandan inşaatlardan çalınan malzemelerin bir kısmı polis tarafından ele geçirildi.
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