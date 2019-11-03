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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
5 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 7 gözaltı Haberi

5 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 7 gözaltı Haberi

gözaltına alınan şahıslar

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-ekiplerden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Osmaniye merkezli 5 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 2 Kasım 2019 tarihinde Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa olmak üzere 5 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyon kapsamında, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 7 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar dahilinde gözaltına alınan bir örgüt üyesinin DEAŞ terör örgütü adına yılda yaklaşık bin 500, 2 bin yabancı terörist yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve DEAŞ terör örgütünün “zekat emiri” olarak faaliyet gösterdiği, iki örgüt üyesinin DEAŞ terör örgütü adına yabancı terörist yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının silah, teçhizat ve lojistik sorumlusu olduğu ve bu iki örgüt üyesinin, örgütün kamplarında yetiştirilen yabancı teröristleri çatışma bölgelerine göndermelerini sağlayan organizasyondan sorumlu oldukları, diğer dört örgüt üyesinin ise DEAŞ terör örgütü içerisinde çeşitli kademelerde faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğini açıkladı.
Ayrıca yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulduğu kaydedildi.
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