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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
5 el bombası ve lav silahı bulundu - KOCAELİ

5 el bombası ve lav silahı bulundu - KOCAELİ

- Olay yerinden detay görüntü - Şüpheli paketten detay görüntü - Emniyet ekiplerinin güvenlik önlemlerinden detay görüntü - Bomba imha ekibinin müdahalesinden detay görüntü Kocaeli 'de el bombası ve lav silahı bulunduKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde bir binanın önüne bırakılmış çuvala sarılı 5 el bombası ve lav silahı bulundu.4 Temmuz Mahallesi İdris Gülbaş Sokak'taki bir binanın önünde üzerinde "Sakın açmayın polise teslim edin" yazısı bulunan çuval olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Bomba imha uzmanı ekiplerinin sevk edildiği bölgede, güvenlik önlemi alındı. Çuvala sarılı paketi açan uzman ekipler, 5 el bombası ile bir lav silahı buldu.İncelemenin ardından el bombaları ve lav silahı, emniyete götürüldü.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

El Bombası Güvenlik Önlemi Lav Silahı Harekete Geç Irak 

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