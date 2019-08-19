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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
5. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri - AFYONKARAHİSAR

5. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri - AFYONKARAHİSAR

- 5. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri - Mehmet Demir'in konuşması5. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleriAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Türkiye Kamu - Sen temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.Zafer Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında grup adına açıklama yapan sendikanın İl Temsilcisi Mehmet Demir, görüşmelerin 20 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Görüşmelerde hayal kırıklığına doğru gidildiğini ifade eden Demir, yapılan zam teklifinin kendilerini memnun etmediğini belirterek, "Gelin bir memur paketi hazırlayalım. Milyonlarca dar ve sabit gelirliyi enflasyona ezdirecek bu yaklaşımı kabul etmiyor, bu teklifi yok sayıyoruz. Kamu işveren tarafından tez zamanda mali ve diğer taleplerimizi içeren yeni bir teklif paketi sunmasını istiyoruz.” çağrısında bulundu.

Enflasyon Kırıklı Toplu İş Sözleşmesi Basın Açıklaması Karahisar 

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