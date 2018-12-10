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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
5 Dakikalık yağışla cadde ve sokaklar göle döndü

5 Dakikalık yağışla cadde ve sokaklar göle döndü

Yağmurdan yağması,

Sağanak Yağış Sel Baskınları Sağanak Yağmur Yağışlı Hava Güneşli 

-sokakların göle dönmesi
-yağışın durması
-güneş açması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’da bir anda bastıran sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Yaklaşık yaklaşık 5 dakika süren sağanak yağmurun ardından aralıklarla yağmaya devam etti. Bodrum’da dün etkili olmaya başlayan yağışlı hava, bugün de devam etti. Sabah güneşli bir güne uyanan ilçede, öğle öncesi yağmur yine geldi. Öğle saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağış, akşamüstü yaklaşık 5 dakika boyunca şiddetini arttırdı. Yağışla birlikte Yarımada’nın farklı noktalarındaki sokaklar ve caddeler göle döndü. Özellikle Bodrum’un sel baskınlarıyla anılan Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Bitez köyiçinde anayolların kimi kısımlarında da su birikintileri oluştu. Bodrum Belediyesi sağanak yağışı konusunda vatandaşları uyardı. Öte yandan belediye ve emniyet mensuplarının gün boyu olabilecek herhangi bir olumsuzluk için teyakkuz halinde olduğu görüldü.

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