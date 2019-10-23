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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
5 dakika keşif yaptıktan sonra uçarak atladı.. O anlar kamerada

5 dakika keşif yaptıktan sonra uçarak atladı.. O anlar kamerada

güvenlik kamerasından detay

İlk Müdahale Hastane Olay Yeri İnceleme Güvenlik Kamerası Kışla 

-polis ekibinden detay
-olay yerinden detay
-olay yeri inceleme ekibinden detay
-hastaneden detay

( KARABÜK )- Ölçtü, biçti atletizmci gibi tellerin üstünden apartman bahçesine böyle atladı KARABÜK

- Karabük’te bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle 5 metre yükseklikten atlayarak ağır yaralandı. O anlar başka bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgiye göre olay 100. Mahallesinde meydana geldi. Yusuf Y. (23) isimli genç henüz bilinmeyen bir nedenle bir sitenin boşluğuna koşarak atladı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayarak canına kıymak isteyen genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken tedavisi sürüyor. ‘Ölçtü, biçti 5 metre yükseklikten böyle atladı’ 23 yaşındaki gencin atlama görüntüleri ise başka bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.Görüntülerde Yusuf Y. atlayacağı yerde yaklaşık 5. dakika boyunca keşif yaptığı görülüyor. İki sefer yüksekliği kontrol eden genç, çevredekilerin bakışları arasında koşarak tellerin üzerinden uçarak 5 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine atladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (RB-
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