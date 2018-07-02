5 dakika kalbi durdu, yine de hayata tutundu Haberi

-Medine bebek ve annesinden görüntü

-Doktorların konuşması

-Anne Fatma Duran ile röportaj

-Diğer detaylar



( VAN -HD)- Medine bebeğin sağlığına kavuşması ailesini sevince boğdu- Medine bebek, kalp dolaşım destek cihazı ile hayata tutundu VAN



- Hakkari’den ağır kalp yetmezliği nedeniyle Van’a sevk edilen 1 yaşındaki Medine bebek, kentte ilk kez gerçekleştirilen operasyon sonucu sağlığına kavuştu. Ağır kalp yetmezliği şikayetiyle Hakkari’den Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 1 yaşındaki Medine Duran’a, doğumsal bir kalp hastalığı olan Fallot tetralojisi tanısı konuldu. Eş zamanlı olarak akciğer atardamarlarında gelişme kusuru olan Medine bebeğe, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Emrah Şişli ve ekibi tarafından riskli bir kalp ameliyatıyla tam düzeltme operasyonu gerçekleştirildi.

Ameliyat sonrası 18 saat sonra ağır bir kalp yetmezliğine giren ve yaklaşık 5 dakika süre ile kalbi duran bebek, kalp dolaşım destek cihazına bağlandı. Kalp dolaşım destek cihazına bağlı olarak hayata tutunan Medine bebek, 4 gün sonra destek cihazından başarı ile ayrıldı. 25 gün süreyle çocuk yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavileri yapılan bebek, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Medine bebeğin sağlığına kavuşması ise ailesini sevince boğdu. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla ilgili gazetecilere konuşan Opr. Dr. Emrah Şişli, Medine bebeğin Van’da başarılı kalp dolaşım destek cihazı uygulaması sonrası hayata tutunan ilk çocuk hasta olduğunu belirtti.

Kalp dolaşım destek cihazının ağır kalp yetersizliği olan hastalar için bir umut olduğuna dikkat çeken Doktor Şişli, “Medine Duran isimli 1 yaşındaki kız hastamız, Fallot tetralojisi denilen 10 binde 5 kişide görülen bir kalp hastalığı ile doğdu. Burada çocuk kardiyolojisiyle birlikte yaptığımız konseyde tam düzeltme kararı aldık. Tam düzeltme ameliyatından sonra yaklaşık 18 saat sonra ciddi bir kalp yetmezliğine giren hastamızı kalp dolaşım destek cihazına bağladık. Kalp dolaşım destek cihazını 4’üncü günün sonunda başarılı bir şekilde hastamızdan ayırdık. Cihazdan ayırma süreci sonunda da 25 gün yoğun bakımda kalan hastamızı servisimize aldık. Daha sonra da sağlıklı taburcu ettik” dedi.

“Van’da hayata tutunan ilk bebek” Kalp dolaşım destek cihazının belli başlı hastalarda uygulanabildiğini anımsatan Şişli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Edindiğimiz bilgi neticesinde Medine bebek, başarılı bir kalp dolaşım destek cihazı uygulaması ve sorunsuz bir yoğun bakım takip ve tedavisi sonrası hayata tutunan Van’daki ilk çocuk hasta oldu. Kalp dolaşım destek cihazını belli başlı hastalarda uygulanabiliyor. Yeni doğandan, erişkin hastalara kadar uygulanabiliyor. Medine bebekteki kalp yetmezliği bunlardan biridir. Bu tür operasyonların istatistiklerine baktığımızda, kalp dolaşım destek cihazına bağlanan çocukların 10’da 3’ü ayrılabilmektedir. Medine Duran isimli hastamızı başarıyla ayırabildik.” Doktorlar olarak en gururlu günlerinden birini yaşadıklarını ifade eden Uzm. Dr. Osman Yeşilbaş ise, “Bu tür olumlu haberler bizi mutlu ediyor. 1 yaşındaki hastamızı ameliyat ettikten sonra, çocuk yoğun bakım ünitemize aldık. Sonrası kalp yetmezliği gelişen hastamıza yapay kalp, akciğer dolaşımı sağlanan çok nadir merkezlerde yapılan bir cihaza bağlamak zorunda kaldık. 4 gün boyunca hastamızı tedavi ettik. Kalp yetmezliği düzeldikten sonra cihazdan başarıyla ayırdık” diye konuştu.

Medine bebeğin annesi Fatma Duran da, Medine’nin doğuştan kalp hastası olduğunu belirterek, operasyonu gerçekleştiren hastane doktorlarına teşekkür etti.

