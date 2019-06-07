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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
5 dakika etkili olan sağanak ve dolu yolları göle çevirdi

5 dakika etkili olan sağanak ve dolu yolları göle çevirdi

Dolu ve yağmur yağışı

Karayolları Polis Sağanak Yağış Bild Dere Yatağı 

-Araç içinden su dolan yolda sürücülerin ilerlemesi
-Dere yatağına dönen yoldan görüntüler
-Araçların ilerlemeye çalışması

( KARABÜK -ÖZEL) KARABÜK

- Karabük’te 5 dakika süreyle etkili olan dolu ve yağmur yolları adeta dere yatağına çevirdi. Kentin 100. Yıl Mahallesi ve Karabük - Kastamonu karayolu üzerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Yollarda olan sürücüler zor anlar yaşarken, yollar ise adeta dere yatağına döndü. Kısa süreli etkili yağışlar sonrası sürücüler su birikintisi oluşan yollarda güçlükle ilerleyebildi. Ulaşımın tek şeritten sağlandığı karayolunda biriken sular ise polis ve karayolları ekiplerinin çalışması sonrası tıkanan mazgallar açılarak giderildi.
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