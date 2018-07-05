'5. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı' - TEKİRDAĞ
"5. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı" - TEKİRDAĞ - Çalıştaydan genel ve detay görüntüler - Kuratör Hakan Esmer ile röportaj "5. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı" - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen, 7 farklı ülkeden 28 sanatçının katıldığı etkinlik devam ediyorTEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı" devam ediyor.Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Slovenya, Rusya, Fas, Malezya ve Mısır'dan etkinliğe katılan 28 sanatçı hayallerini tuvale yansıtıyor.Kuratör Hakan Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştayın şu ana kadar güzel geçtiğini, çok güzel bir çalışma ortamı sağlandığını ve sanatçıların memnun olduklarını söyledi.
Çalıştayda sanatçıların çocuklarla da ilgilendiği ve onlara resim sevgisini aşılamaya çalıştığını dile getiren Esmer, şunları kaydetti:"Yaklaşık bir haftadır 28 sanatçı ile buradayız. Farklı ülkeden konuklarımız var. Bu sene çalıştay çok zengin. Bundan önceki çalıştaylarda da yine çok farklı ülkelerden sanatçıları ağırlamıştık. Çok keyifle, heyecanla devam ediyor. Çünkü bu yıl çocuklarla da ilgileniyoruz. Dünyanın farklı topraklarından gelen sanatçılarımız Süleymanpaşa Çocuk Kulübündeki çocuklarla çalışıyor.Avusturya, Slovenya, Rusya, Fas, Malezya ve Mısır'dan çok önemli sanatçıları bu yıl ağırlıyoruz. Burada farklı teknikleri ve objeleri Tekirdağ lı sanatseverlerle buluşturduk. Umudumuz ileriki yıllarda da bu çalıştayı tekrar oluşturmak."Çalıştay, 7 Temmuz'da sona erecek.