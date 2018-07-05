Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
'5. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı' - TEKİRDAĞ

'5. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı' - TEKİRDAĞ

"5. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı" - TEKİRDAĞ - Çalıştaydan genel ve detay görüntüler - Kuratör Hakan Esmer ile röportaj "5. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı" - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen, 7 farklı ülkeden 28 sanatçının katıldığı etkinlik devam ediyorTEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı" devam ediyor.Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Slovenya, Rusya, Fas, Malezya ve Mısır'dan etkinliğe katılan 28 sanatçı hayallerini tuvale yansıtıyor.Kuratör Hakan Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştayın şu ana kadar güzel geçtiğini, çok güzel bir çalışma ortamı sağlandığını ve sanatçıların memnun olduklarını söyledi.

Çalıştayda sanatçıların çocuklarla da ilgilendiği ve onlara resim sevgisini aşılamaya çalıştığını dile getiren Esmer, şunları kaydetti:"Yaklaşık bir haftadır 28 sanatçı ile buradayız. Farklı ülkeden konuklarımız var. Bu sene çalıştay çok zengin. Bundan önceki çalıştaylarda da yine çok farklı ülkelerden sanatçıları ağırlamıştık. Çok keyifle, heyecanla devam ediyor. Çünkü bu yıl çocuklarla da ilgileniyoruz. Dünyanın farklı topraklarından gelen sanatçılarımız Süleymanpaşa Çocuk Kulübündeki çocuklarla çalışıyor.Avusturya, Slovenya, Rusya, Fas, Malezya ve Mısır'dan çok önemli sanatçıları bu yıl ağırlıyoruz. Burada farklı teknikleri ve objeleri Tekirdağ lı sanatseverlerle buluşturduk. Umudumuz ileriki yıllarda da bu çalıştayı tekrar oluşturmak."Çalıştay, 7 Temmuz'da sona erecek.

Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı