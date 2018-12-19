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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
5 bin yıllık mozaik sanatını günümüzde yaşatıyor İzle

5 bin yıllık mozaik sanatını günümüzde yaşatıyor İzle

Resim öğretmeni Vural Alaç’ın evin bahçesine yaptığı mozaikler

Öğretmen Uygarlık 

-Resim öğretmeni Vural Alaç mozaiklerinin üzerini süpürüyor
-Vural Alaç ile mozaiklerin bulunduğu yerde röportaj

(OSMANİY-ÖZEL)- Osmaniye'de resim öğretmeni Vural Alaç, mozaik sanatını evlerin bahçelerine yaptığı süslemelerle günümüzde yaşatıyor OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan resim öğretmeni Vural Alaç, tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan mozaik sanatını, evlerin bahçelerine yaptığı süslemelerle günümüzde yaşatıyor. Tarihi geçmişi M.Ö. 3 bin yılında Sümerlere dayanan, Roma, Bizans ve Antik Yunan gibi bir çok medeniyetin yaptığı eserlerle günümüze kadar ulaşan mozaik sanatı Kadirli ilçesinde yaşıyor. Resim öğretmeni Vural Alaç tarafından günümüzde devam ettirilen mozaik sanatı, işlemeleriyle figürleriyle usta işçiliği ile eski eserleri aratmıyor. Yaşadığı evin bahçesine yaptığı mozaikle hobi olarak bu sanata başlayan resim öğretmeni Alaç, yaptığı mozaikler ilgi görünce talep doğrultusunda özel çalışmalarda yapıyor. Mozaik sanatının 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Vural Alaç, “Günümüzde bu sanatı yaşatmaya çalışıyorum. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde gerçekten çok başarılı mozaik ustaları var. Yaptıkları eserler eskiyi aratmıyor. Bende kendimce bu şekilde mozaik yapmaya çalışıyorum. Kendi evimin bahçesinde bu sanata başladım. Bazı arkadaşlar görüp beğendiler. Bazı iş yerleri ve evlerde de mozaik yaptım. Yaptığım mozaiklerde işlediğim temalar genelde antik uygarlıkların işlediği temalarla aynı. Buna örnek olarak, aslan, kaplan, balık, doğa, antik resimler gibi temaları günümüzde de mozaik olarak işliyorum. Sanatı da gücüm yettiğince devam ettirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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