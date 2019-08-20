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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
5 bin yıllık İbranice el yazması kitap ele geçirildi

5 bin yıllık İbranice el yazması kitap ele geçirildi

ele geçirilen kitabın görüntüsü

( MALATYA )- Piyasa değeri 5 milyon dolar MALATYA

Jandarma Kaçak İbrani Tarihi Eser Kaçakçılığı Hayvan 


- Malatya’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu tahmin edilen. Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Malatya’nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi yakınlarında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir otomobile operasyon düzenlendi.
Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda İbranice yazılı 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen ceylan derisine işlenmiş yazı ve hayvan figürlerinin bulunduğu el yazması kitap ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserin piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (CÖ-MFT-
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