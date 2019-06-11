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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
5 bin TL değerinde altını kaşla göz arasında böyle çaldı

5 bin TL değerinde altını kaşla göz arasında böyle çaldı

hırsızlık anları

Kamera Hırsız 

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( İSTANBUL ) -- Esenyurt'ta şaşkına çeviren hırsızlık kamerada- "Tırnakçı Ayşe" lakaplı hırsızın rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti İSTANBUL

- Esenyurt'ta "Tırnakçı Ayşe" lakaplı bir kadın girdiği kuyumcudan kaşla göz arasında 5 Bin TL değerinde altın çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken kadının rahat tavırları şaşkına çevirdi. Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Tırnakçı Ayşe" lakaplı bir kadın taksiyle kuyumcuya geldi. Altınlarını bozdurmak ve yeni altın almak istediğini söyleyen tırnakçı kadın kuyumcuyla konuşmaya başladı.
Konuşarak kuyumcunun kafasını karıştıran kadın kaşla göz arasında 5 bin TL değerinde altını alarak kayıplara karıştı. Tırnakçı kadının rahat tavırları şaşkına çevirirken hırsızlık anları da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. (ÖY-
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