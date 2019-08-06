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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - VAN

5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - VAN

- Polis ekiplerinin traktör römorkunda arama yapması - Gizli bölmedeki kaçak sigaraların çıkarılması Van 'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildiVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı - Van kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine traktörü durdurdu.Aramada, traktöre bağlı römorkun tabanına zulalanmış 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Gözaltına alınan sürücü E.Y, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaçak Sigara Kaçak Sigara 

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