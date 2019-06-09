Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
5 bin metrekarelik havyan hastanesi son aşamaya geldi İzle

5 bin metrekarelik havyan hastanesi son aşamaya geldi İzle

Hayvan hastanesi

Hastane Fakülte Röntgen Öğrenciler Hayvan 

-İç detaylar
-Rektör Çapak inceleme
-Röportaj

( BİNGÖL )- Bingöl'de, normal bir hastane gibi 5 bin metre karelik alana inşa edilen Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin, bölgeye hizmet etmesinin planlandığı bildirildi- BÜ Rektöre Prof.Dr. İbrahim Çapak;- "İnsan hastanesi gibi dizayn edildi, acil durumlarda tamamen normal bir hastane gibi kullanılabilecek bir bina" BİNGÖL

- Bingöl'de, normal bir hastane gibi 5 bin metre karelik alana inşa edilen Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi son aşamaya gelirken, Rektör Prof.Dr. İbrahim Çapak,"İnsan hastanesi gibi dizayn edildi, acil durumlarda tamamen normal bir hastane gibi kullanılabilecek bir bina"dedi.
Sancak -Adaklı Karayolu 3’üncü kilometresinde geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve 5 bin metrekare alanda inşa edilen Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin son aşamaya geldiği ve bir kaç ay içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Tamamen insanlara hizmet edecek bir hastane şeklinde binası tamamlanan hastanenin, acil durumlarda normal bir hastaneye dönüştürebileceği de aktarıldı. Hayvan hastanesini inceleyen Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak,'Hayvan hastanesi projemize yaklaşık 1 yıl önce başladık. Nasip olursa birkaç ay içinde bitmiş olacak. 5 bin metrekare alan içinde yapılmış bir bina, son derece modern ve aslında normal bir hastane olabilecek kalitede bir hayvan hastanesi” dedi.
Fonksiyonel bir hastane olacağını ve her türlü hayvan tedavisi yapılabileceğini aktaran Çapak," Sadece Bingöl’e hizmet etmeyecek aynı zamanda bölgemize hizmet eden bir hastane olacak. Veteriner fakültesi öğrencileri içinde son derece iyi bir uygulama alanı. 4 adet derslik var, amfi var, röntgen cihazları, hocaların kullanacakları ofisler var. Dolayısıyla bir hastanede bulunması gereken her şey var. İnşallah hastanemizin bitmesiyle birlikte veteriner fakültesi olarak bölgemizde hayvanlarla ilgili ciddi bir hizmet vermiş olacağız. Bu hastanemiz, insan hastanesi gibi dizayn edildi ve Allah muhafaza acil durumlarda tamamen normal bir hastane gibi kullanılabilecek bir bina. İnşallah bina bittiği zaman çevre düzenlemesiyle, hayvanları tedavi etmesi yönüyle ve öğrencilerimize staj alanı oluşturması boyutuyla çok harika olacak” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı