5 bin lira ev kirasını ödeyemeyen işitme ve konuşma engelli vatandaş intihar etti

-Yaşlı adamın yolda yatması

-Polisin çalışma yapması

-Vatandaşların görütüsü

-Eşinin ağlaması

-Genel ve detay görüntü

-Yaşlı adamın fotoğrafı



( ADANA ) ADANA



- Adana'da eşi de kendi gibi işitme ve konuşma engelli olan yaşlı adam 5 bin lira kira borcunu veremediği için 3 katlı evin çatısından atlayarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesinde meydana gelen olayda, emekli olan 63 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Mehmet Güvenmez'in kendine ait evi yaklaşık 2 ay önce kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldı. Güvenmez kendi gibi işitme ve konuşma engelli olan eşi Nurten Güvenmez ile birlikte Tellidere Mahallesinde seneliği 5 bin liraya ev kiraladı. Ancak ev kirasını bir türlü veremeyen yaşlı adam bunalıma girdi. Bir hafta da hastanede yatıp tedavi gören yaşlı adam bugün oturduğu 3 katlı evin çatısına çıkarak kendini aşağı bıraktı. Asfalt zemine yüz üstü düşen adam hayatını kaybederken çevrede olayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çalışma yaparken eşi Güvenmez eşinin düştüğü yere bakamayıp apartmanın merdivenlerinde gözyaşlarına boğuldu. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşlı adamın ölümüne mahalle sakinleri de üzülerek olayı evlerinden pencerelerinde ve yoldan izledi. Bazı çocukların da cesedi izlediği görüldü.

Yaşlı adamın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (FKE-

