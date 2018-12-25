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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
5 asırlık Koyunbaba Köprüsü restore edildi - ÇORUM

5 asırlık Koyunbaba Köprüsü restore edildi - ÇORUM

- Koyunbaba Köprüsünden detay - Vali Mustafa Çiftçi'nin incelemesi ve açıklaması - Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş'ın açıklaması5 asırlık Koyunbaba Köprüsü restore edildi - 15'inci yüzyılda İran'dan İstanbul'a giden kervanların Kızılırmak Nehri'ni kolay geçmesi için Osmanlı Padişahı Sultan 2. Bayezit tarafından Çorum 'un Osmancık ilçesine yaptırılan Koyunbaba Köprüsü, 5 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından orijinal haline döndürüldü - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: - "Köprünün ilk yapılışı da bugünkü restorasyonu da yaklaşık 5 yıl sürdü. Şu anda son rötuşları yapılıyor. 10 gün içerisinde tamamlanarak halkımızın kullanımına sunulmuş olacak"ÇORUM (AA) - Çorum 'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'nin üzerine 1485 - 1489 yılları arasında inşa edilen Koyunbaba Köprüsü, 5 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından orijinal haline getirildi.
Sekizinci Osmanlı Padişahı Sultan 2. Bayezit'in, İpekyolu güzergahında bulunan Osmancık'ta, kervanların Kızılırmak'ın karşı yakasına geçişini kolaylaştırmak amacıyla inşa ettirdiği Koyunbaba Köprüsü, 5 asırdır ayakta kalmayı başarmış nadir eserler arasında yer alıyor. 250 metre uzunluk, 25 metre yükseklik ve 7 metre genişliğe sahip 15 kemerli köprü, Anadolu'daki en büyük tarihi köprülerden biri olarak dikkati çekiyor.Zaman içerisinde kemerlerinden 8 tanesi Kızılırmak'ın taşıdığı toprağa gömülen Koyunbaba Köprüsü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce 2014 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarıyla tekrar ortaya çıkartıldı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ile Koyunbaba Köprüsü'ndeki çalışmaları inceledi.Vali Çiftçi, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyonun yüzde 99 tamamlandığını söyledi.

Çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanacağını ifade eden Çiftçi, "Köprünün ilk yapılışı da, bugünkü restorasyonu da yaklaşık 5 yıl sürdü. Şu anda son rötuşları yapılıyor. 10 gün içerisinde tamamlanarak halkımızın kullanımına sunulmuş olacak." dedi.
Karataş ise 5 asırlık köprünün günümüze kadar birkaç kez restore edildiğini ve yıprandığını bildirdi.Köprünün tarihi değerinden dolayı çalışmaların hassas bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Karataş, "Devletimiz, restorasyon konusunda çok hassas davranıyor. Projenin bütün aşamaları detaylı bir şekilde inceleniyor. İlçemizin simgesi olan tarihi köprümüz, 5 yıllık çalışmanın sonunda orijinaline bire bir uygun hale getirildi.
" diye konuştu.
Osmancık'ın İpekyolu güzergahında bulunan önemli noktalardan bir tanesi olduğunun altını çizen Karataş, şunları kaydetti:"Tarihi kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre geçmişte İran'dan İstanbul'a giden kervanlar, Kızılırmak Nehri'ni ilçemizin bulunduğu bölgeden geçmek durumunda idi. Köprü ihtiyacından dolayı Sultan 2. Bayezit'in emriyle ilçemize 15 kemerli bu köprü inşa ettirildi. Köprünün bir kısmı toprak altındaydı. Karayolları Bölge Müdürlüğünün restorasyon çalışmasıyla köprünün tamamı ortaya çıktı. Biz de belediye olarak çevre düzenlemesi ve ıslah projemizi yürütüyoruz."

Uzunlu Restorasyon Güzergah İpekyolu Kervan 

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