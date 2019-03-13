Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna girdi: 2 ölü, 1 yaralı - KAYSERİ

5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna girdi: 2 ölü, 1 yaralı - KAYSERİ

- Kaza yerinden detay5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna girdi: 2 ölü, 1 yaralı - Kayseri 'nin Develi ilçesinde kontrolden çıkan ay çekirdeği yüklü kamyon, çarptığı 5 aracı da sürükleyerek beyaz eşya deposuna girdi - Kamyondaki iki kişi hayatını kaybettiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de kontrolden çıkan ay çekirdeği yüklü kamyonun, çarptığı 5 aracı da sürükleyerek beyaz eşya deposuna girmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.Celal Ç'nin kullandığı 38 JH 157 kullandığı plakalı kamyon, Develi ilçesi Aşık Seyrani Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 5 araca çarptı.Devrilen kamyon, çarptığı diğer araçları da önünde sürükleyerek 4 katlı binanın zemin katındaki beyaz eşya deposuna girdi.Kamyon sürücüsü Celal Ç. ile yanındaki Şener K. hayatını kaybetti. Yoldan geçen bir kişi ise yaralandı. Yaralı, Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kamyonun çarptığı araçlar kullanılamaz hale geldi. Beyaz eşya deposunun yanı sıra üst katındaki dairede de büyük hasar oluştu.İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazanın yol açtığı hasar nedeniyle araçların çarptığı bina oturanlar, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Polis Beyaz Eşya Sağlık Ekipleri Trol 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı