4yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti



- Yozgat’ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre olay Yukarı Nohutlu Mahallesi Kısakürek Caddesi’nde gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına müdahale eden ekipler, 4 yaşındaki A.U’yu dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi’ne götürülen çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne B.U’nun diğer çocuğunu okula aldığı sırada yangının çıktığı ve yangında hayatını kaybeden A.U’nun ise o sırada beşiğinde uyuduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

