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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
49 suç kaydı bulunan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

49 suç kaydı bulunan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ŞÜPHELİLERDEN GÖRÜNTÜ

Hırsızlık Şebekesi Hırsız Şili 

-EMNİYETTEN GÖRÜNTÜ
-DETAY

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya ve birçok ilde evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 49 suç kaydı bulunan 4 şüpheli tutuklandı.Amasya, Çorum ve birçok ilde evlere girdikleri iddia edilen şüphelileri, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 1,5 aylık teknik ve fiziki takip sonunda 2’si bayan 4 kişilik hırsızlık şebekesini Çorum’da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 4 kişilik hırsızlık şebekesi Amasya’ya getirilerek, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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