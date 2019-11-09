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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
489 kilogram esrar ele geçirildi - DİYARBAKIR

489 kilogram esrar ele geçirildi - DİYARBAKIR

- Ele geçirilen esrar görüntüleri Diyarbakır 'da 489 kilogram esrar ele geçirildi - Kent merkezi ile Lice ve Çermik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da düzenlenen operasyonlarda 489 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ile terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamasının engellenmesine yönelik 3 - 7 Kasım'da kent merkezi ile Lice ve Çermik ilçelerinde operasyonlar yapıldı.Operasyonlarda, 328 kilo 250 gram kubar ve 161 kilogram toz esrar ele geçirildi, S.A. (27), O.A. (49), E.K. (36) ve Ç.K. (39) yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

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