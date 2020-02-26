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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
483 gram bonzai ile yakalandı

483 gram bonzai ile yakalandı

Erkan Sağlam’ın polis tarafından götürülmesi

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik 

-Adliyeye girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen bonzainin fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da narkotik polisi bir kişiyi 483 gram bonzai ile yakalayarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları E.S.’yi yakaladı. Gözaltına alınan E.S. ile birlikte 483,02 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlana E.S. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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